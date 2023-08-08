هل تُبطل الإصابة بالأمراض المزمنة عقد الزواج؟.. عضو مركز الأزهر يجيب

قال الدكتور عبدالله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك أمراضًا تحول دون استقامة العلاقة الزوجية، مُشيرًا إلى أنه لا يجب إخفاء مثل تلك الأمراض قبل إتمام علاقة الزواج.

إخفاء مرض الزوجة عن الزوج

وأكد سلامة، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما بيعرفوش يكذبوا" المذاع عبر فضائية سي بي سي، أن إخفاء إصابة الزوجة بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط قبل الزواج لا يفسد عقد الزواج من الناحية الشرعية، ولكن يجب على الجميع معرفة أن الزواج عقد مبني على الصراحة والشفافية الكاملة.

وأشار إلى أن فترة الخطوبة، يجب أن يعتمد خلالها الطرفان مبدأ الشفافية، لذا ففي حال اكتشاف الزوج إصابة زوجته بمرض ما مزمن بعد الزواج، هنا يقع عليه عبء الاختيار بين استمرار العلاقة أو فسخها.

فسخ عقود الزواج

وأضاف أن المرض إذا منع من القيام بالحياة الزوجية يرفع الأمر إلى القاضي لفسخ العقد، ولكن المرض إذا كان مزمنا ولا يمنع من القيام بالحياة الزوجية فيترك الأمر بين أيدي الزوجين.

وتابع: "على طرفي الزواج أن يقولوا الصراحة كاملة فيما يخص الحالتين الصحية والنفسية وكافة جوانب الشخصية".