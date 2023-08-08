رئيس جامعة أسوان يشارك في مؤتمر التميز البحثي لتكريم علماء مصر

شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في فعاليات احتفال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة فولبرايت، التي أقيمت اليوم للاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أهمية البحث العلمي الذي توليه جامعة أسوان اهتماما كبيرا في ظل ما تحققه الجامعة من تصنيفات عالمية بعد سلسلة من التصنيفات المتميزة للجامعة خلال الأعوام السابقة والتى كان أخرها الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة THE Impact Rankings 2023، وجاءت في المركز الثالث إفريقيا، وتأتي تلك النتائج في ظل تضافر جهود علماء وباحثي جامعة أسوان الأجلاء في تطوير مخرجات البحث العلمي لتكون ذات جودة عالية وهو ما انعكس في انفراد الجامعة بنسب استشهاد غير مسبوقة، ولا سيما إدراج 5 من علماء جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من العلماء حول العالم في تخصصاتهم العلمية.



وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن رئيس الجامعة وجه بالاستمرار في تطوير السياسات والاستراتيجيات لتوفير بيئة تعليمية مثالية تتوافق مع المعايير الدولية وأيضا لما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، والعمل على تعزيز النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته والتأكيد على أن علماء وباحثي جامعة أسوان على كامل الدراية بتلك المعايير وآليات تطبيقها، كما يهدف المؤتمر إلى تطوير البحث العلمي في مصر.

كما أشار "عرابي" إلى أن جامعه أسوان قامت بإعداد خطتها البحثية المتطورة التى تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالى والبحث العلمى وانطلاقا من رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ 2050.