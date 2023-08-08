أمين الفتوى: الأم واجب عليها الرضاعة ولا يحق لها أجرة عليها

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأم تؤجر على إرضاعها لطفلها لمدة عامين هجريين كاملين، لافتًا إلى أن الأم لها عظيم الثواب لالتزامها بطاعة الله سبحانه وتعالى فى قوله سبحانه وتعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ".



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "فى حال وجود عارض يمنع الرضاعة الطبيعة فلا إثم عليها، فإذا قرر الطبيب أن الطفل يجب ألا يرضع من ثدى أمه نظرًا لظروف طبية والرضاعة بلبن صناعى، ولو حصل الفطام قبل عامين ما دام يحقق مصلحة الأم والطفل، فالعامان كاملان هو الأصل لكن إذا حدث غير ذلك فلا مانع".



واستكمل: "الحديث عن أن الأم غير ملزمة بالإرضاع أو أن زوجها يعطيها أجرًا على الرضاعة، فهذا غير صحيح، ولا أصل له فى الإسلام، وما ورد عن العرب أنهم كان يرسلون أبناءهم للإرضاع فهو له أسباب، لكن لا توجد أم قالت الإرضاع ليس واجبًا عليها، بإجماع الفقهاء إن المرأة واجب عليها الإرضاع ولا يشترط الأجرة على الإرضاع".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.





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