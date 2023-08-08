الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوزع هدايا السيسي على أبناء العاملين لشركة مصر للغزل والنسيج

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، عمال شركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم، انطلاق عدد من فعاليات بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا والتي تم تنفيذها بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة الشركة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، المكتب الفني للمحافظ.

 

ووزع محافظ الغربية، هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطفال وأهالي العمال وسط أجواء سادتها حالة من الفرحة والزغاريد، مشيرا إلى أن هدية الرئيس للأطفال هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في جمهوريتنا الجديدة من الترابط والتماسك وحرص الرئيس ودعمه الدائم للعاملين.

وتابع رحمي، جولته بتفقد العربات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية والشركة الوطنية والمخصصة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنوعت بين سيارات لبيع السلع الغذائية وبيع اللحوم والأسماك.

وأعرب عمال شركة مصر للغزل والنسيج عن سعادتهم البالغة باهتمام القيادة السياسية بهم، موجهين الشكر للرئيس على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم

رحمي يوزع هدايا السيسي على أبناء العاملين

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