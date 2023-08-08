"لمة الحبايب".. تفاصيل أغنية رامى عياش الجديدة وموعد طرحها

يستعد رامي عياش لطرح أحدث أعماله الغنائية وهى بعنوان "لمة الحبايب" وذلك في الثامنة مساءً.

الأغنية الجديدة من كلمات محمد الرفاعي وألحان وتوزيع جان ماري رياشى، وقام بتسجيلها منذ أيام قليلة ويطرحها تزامنًا مع موسم الصيف الجاري.

وروج الفنان رامي عياش لأغنيته الجديدة التى تتناسب مع أجواء الصيف ونشر فيديو قصيرًا برفقة زوجته وهو يغني داخل السيارة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر" وعلق عليها: "لمة الحبايب قريبًا"، وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لسماع الأغنية.

كان عياش قد تزوج من اللبنانية داليدا سعيد في الرابع والعشرين من أغسطس 2013 ورزق بابنه الأول آرام في العشرين من مارس عام 2016 وفي العشرين من يونيو 2018 رزق بابنته إيانا.