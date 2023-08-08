باريس سان جيرمان يزيل صور مبابى من واجهة استاده

أزال نادي باريس سان جيرمان صور نجمه كيليان مبابي من على استاد حديقة الأمراء الخاصة بالنادي، استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت شبكة "espn"، أن باريس سان جيرمان يزيل حاليًا صور مبابي من ملعب حديقة الأمراء.

ودخل مبابي في أزمة مع إدارة ناديه بعدما أبلغهم برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد العقد، ومن ثم رحيله عن الفريق في الصيف المقبل، وهو ما رفضته إدارة النادي؛ لأن رحيله في الصيف المقبل سيكون مجانًا، وهو ما يمثل خسارة اقتصادية للنادي.

ولعب مبابي 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم المنصرم، وسجل 41 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.