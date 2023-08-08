سكتة قلبية مفاجئة.. كل ما تريد معرفته عن كيفية الوقاية منها أثناء النوم

في الآونة الأخيرة، كثرت حالات الوفاة أثناء النوم بين الناس بالسكتات القلبية وتساءل الكثير من المواطنين عن السبب وراء ذلك.

بحسب موقع Hindustan times قال الدكتور نيشيث شاندرا، المدير الرئيسي لطب القلب التداخلي:"الموت أثناء النوم يكون بسبب السكتة القلبية المفاجئة، إنها ليست مثل النوبة القلبية، ويمكن أن يكون سبب السكتة القلبية المفاجئة لدى الفتيات الصغيرات عدة عوامل.

وشارك الدكتور شاندرا الأسباب المحتملة لتوقف القلب المفاجئ أثناء النوم التي جاءت كالتالي:

1. أمراض القلب الموروثة:

يمكن لبعض الحالات الوراثية مثل متلازمة لونغ كيو تي ومتلازمة بروغادا واعتلال عضلة القلب الضخامي أن تزيد من خطر السكتة القلبية المفاجئة.

2. تشوهات القلب الهيكلية:

عيوب القلب الخلقية أو غيرها من التشوهات الهيكلية يمكن أن تعطل النظام الكهربائي للقلب.

3. عدم انتظام ضربات القلب:

يمكن أن يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى توقف القلب المفاجئ، خاصة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.

4. الظروف الصحية :

يمكن أن تساهم حالات مثل السمنة والسكري وبعض اضطرابات المناعة الذاتية في حدوث مشاكل في القلب.

يتضمن منع السكتة القلبية المفاجئة مجموعة من الإجراءات الصحية وهي كالتالي:

1. الفحوصات الطبية المنتظمة :

يمكن أن تساعد الزيارات المنتظمة لأخصائي الرعاية الصحية في تحديد وإدارة أي حالات صحية يشتكى منها الشخص.

2. أسلوب حياة صحي:

يمكن أن يساهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن، والحفاظ على النشاط البدني، وإدارة الإجهاد، وتجنب التدخين في الحفاظ على صحة القلب.

3. الوعي بالأعراض:

إن إدراك العلامات التحذيرية مثل ألم الصدر، والخفقان، والدوخة، والإغماء يمكن أن يستدعي العناية الطبية في الوقت المناسب.

4. الفحص:

ضع في اعتبارك إجراء فحوصات القلب، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي لأمراض القلب، للكشف عن أي مشاكل محتملة في وقت مبكر.

5. الاختبارات الجينية:

في بعض الحالات يمكن أن تساعد الاختبارات الجينية في تحديد الحالات الوراثية وتوجيه التدابير الوقائية.

6. التوعية:

يمكن أن يلعب توعية الناس حول صحة القلب وأهمية الكشف المبكر دورًا حاسمًا.