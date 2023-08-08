«النعماني» يبحث استعدادات المدن الجامعية بسوهاج لاستقبال العام الجديد

عقد الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماعاََ موسعاً لمناقشة استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي “2023 - 2024”.

حضر الاجتماع كل من الدكتورعبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، ونخبة من مديري إدارات رعاية الشباب والادارة الهندسيه ومديري المدن الجامعية.

وأكد “النعماني” في بداية الاجتماع، علي ضرورة توفير احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، وذلك استعداداً لاستقبال اربعة آلاف طالب وطالبة للتسكين داخل المدن الجامعيه هذا العام.

ووجه القائم بأعمال رئيس الجامعة، تعليماته للإدارة الهندسية بسرعة الانتهاء من جميع اعمال الصيانة اللازمة داخل مباني المدن الجامعية، حتي يتمكن الطلاب من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة، كما أوصى بتشكيل لجنه علي اعلي مستوي من التخصص في مجال الصحة العامة والتغذية لمراجعة جدول الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب، لضمان سلامتهم والمحافظة علي نشاطهم اليومي، كما وجه بتيسير جميع الاجراءات اللازمة للتسجيل الالكتروني والبار كود ونظام MIS لخدمة الطلاب.

وقال الدكتور عبد الناصر يس، إنه تم خلال الاجتماع، مناقشة قواعد القبول للطلاب القدامي، حيث تمت الموافقة علي قبول الطلاب الحاصلين علي تقدير امتياز وجيد جداً، حتي يكون للمدن الجامعية دور فعال في تحفيز الطلاب علي التفوق، كما سوف يتم مد إجراءات التقديم الإلكتروني للتسكين علي موقع الزهراء لتنتهي في 21 أغسطس الجاري.

وأوصى “النعماني” ببدء التسكين الفعلي والورقي للطلاب القدامي بحلول نهاية سبتمبر، حيث يبدأ التسكين للطلاب 17 سبتمبر المقبل وينتهي يوم 21 من الشهر ذاته، اما الطالبات فسوف يبدأ 24 سبتمبر وينتهي 28 من نفس الشهر، وذلك حتي يتثني للطلاب الاقامه بالمدن مع بداية الدراسة لتخفيف علي كاهل اولياء الامور في تحمل نفقات السفر.