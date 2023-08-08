إحالة عاملين سرقا أموالا إلى محكمة الجنح بالمعادي

أصدرت نيابة المعادى، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإحالة عاملين إلى محكمة الجنح، وذلك لبدء محاكمتهما بتهمة سرقة عملات أجنبية من شخص كانا يعملان لديه.

بلاغ لقسم المعادي

كان قد تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "يعملان طرف المُبلغ" - لهما معلومات جنائية.

اعترافات المتهمين

جرى إصدار إذن من النيابة العامة، وقامت قوة من رجال مباحث المعادي بضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظرا لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته.

وأضافا أنهما قد تمكنا من دخول الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة واستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.