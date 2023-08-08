الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاملين سرقا أموالا إلى محكمة الجنح بالمعادي

جريدة الدستور

أصدرت نيابة المعادى، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإحالة عاملين إلى محكمة الجنح، وذلك لبدء محاكمتهما بتهمة سرقة عملات أجنبية من شخص كانا يعملان لديه.

 

بلاغ لقسم المعادي

كان قد تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر.

 

 

جرى تشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "يعملان طرف المُبلغ" - لهما معلومات جنائية.

 

 اعترافات المتهمين

جرى إصدار إذن من النيابة العامة، وقامت قوة من رجال مباحث المعادي بضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظرا لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته.

 

وأضافا أنهما قد تمكنا من دخول الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة واستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.

التحريات وجمع المعلومات اعترافات المتهمين النيابة العامة بإجراء التحريات تحريات المباحث تشكيل فريق بحث رجال مباحث المعادي شرطة المعادي قسم شرطة المعادي عملات أجنبية مبالغ مالية عملات أجنبية مبالغ مالية عملات مباحث المعادي مديرية امن القاهرة

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