شاهد.. أول صور لمنفذ مذبحة «كفر غطاطي»

حصلت «الدستور» على أول صور لـ«عبدالمولى بكري- 41 عامًا»، منفذ جريمة مذبحة كفر غطاطي التي أسفرت عن ذبح زوجته وخمسة من بناته في منطقة الهرم.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد ، بمقتل ربة منزل وطفلتها، وإصابة 4 آخرين من أبنائها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل “رانيا حسن محمد، 39 سنة” ربة منزل، وابنتها “جنى، 9 سنوات” وإصابة الأخرين “ملك، 16 سنة”، “منة، 15 سنة”، “مي، 8 سنوات”، “سجدة، 5 سنوات”، وتبين أن الأب عبد المولى بكري، 41 سنة، عامل خردة وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الكمائن تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة للتحقيق معه، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثث الضحايا وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء آسرة الضحية لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.