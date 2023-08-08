الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشارك فى مؤتمر "التميز فى البحث العلمى" (صور)

المؤتمر
المؤتمر

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في مؤتمر التميز في البحث العلمي "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر"، المقام بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت.

وتضمن المؤتمر الاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، يعقبه ندوة علمية تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.

من جانبه أعرب الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية التي تأتي للاحتفاء بعلماء مصر وتوضيح الهدف من تواجد علماء مصر في قائمة ستانفورد العالمية.

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الأقصر جامعة الاقصر محافظة الأقصر مؤتمر التميز في البحث العلمي وزير التعليم العالي

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