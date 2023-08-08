وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بإعادة لبنان للعصر الحجري

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، بإعادة لبنان إلى العصر الحجري.

جاءت تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي خلال تفقده لمنطقة جبل دوف "مزارع شبعا المحتلة"، على الحدود اللبنانية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية .

غالانت: سنعيد لبنان للعصر الحجري

وقال غالانت: "أحذر حزب الله وحسن نصر الله ألا يخطئا لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي ودفعتم ثمنا باهظا للغاية إذا ما اندلع هنا، لا قدر الله، تصعيد أو مواجهة سنعيد لبنان إلى العصر الحجري"، وفقا لما نقلته القناة الـ13 العبرية.

وكرر غالانت تهديده قائلا "أحذر حزب الله وزعيمه لا تخطئوا، لن نتردد في استخدام كل قوتنا، وتدمير كل متر يخص حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".

وتابع: "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال، على العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل فنحن جميعا متحدون".

الجيش اللبناني يستنفر قواته البحرية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش اللبناني استنفر قواته البحرية بعد خرق الجيش الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية.

واخترقت الزوارق البحرية الإسرائيلية المياه الإقليمية اللبنانية، ما دفع بالجيش اللبناني إلى استنفار قواته البحرية أمام تلك الزوارق.

و خرقت الزوارق الإسرائيلية للمياه الإقليمية في منطقة الناقورة اللبنانية وذلك بالتوازي مع قيام الجيش اللبناني بمواكبة جولة لعشرات الصحفيين على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.