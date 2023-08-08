الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشهد اجتماعًا تنسيقيًا لتحسين الرؤية البصرية أعلى الطريق الدائرى

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال إجتماعه

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل مع أ.د عمر الحسينى عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وفريق عمل الكلية المشارك فى وضع تصور حضارى؛ لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى باتجاه المتحف المصرى الكبير. 

حضر الاجتماع كل من جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحازم الأشمونى السكرتير العام، وأكرم فاروق وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس، ود. حسين فريد، ود. محمد هويدى، ود. محمد الفيومى أعضاء فريق العمل بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وعدد من قيادات المحافظة. 

يعد الطريق الدائرى، أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف المصرى الكبير، وتم إعداد دراسة مُتكاملة لتطوير الصورة البصرية له، وذلك في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف.

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اجتماع ا تنسيقي ا ورشه عمل الصورة البصرية الطريق الدائري محافظ القاهرة

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