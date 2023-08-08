الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز حدائق أكتوبر يعلن خبرا سارا لسكان المدينة

صورة الحدث
صورة الحدث

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى، تسليم اثنين من الوحدات الصحية بمشروع الإسكان الاجتماعي ٢٤٧ ومشروع الإسكان الاجتماعى ٦٤٥ لوزارة الداخلية لتجهيزها وتشغيلها كمركز طبي متكامل بالتخصصات المختلفة لخدمة الأهالي في المناطق المجاورة والتي تشمل المشروع الإسكان الاجتماعى 266 ومناطق ابني بيتك الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وأبناء الجيزة والأولي بالرعاية الاجتماعية وباقي الكمبونادات ومشروعات سكن مصر ودار مصر.

وأشار جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أن الأقسام التي سيتم تشغيلها في الوحدات الصحية تشمل أقسام الولادة، عظام، أسنان، عمليات اليوم الواحد، استقبال طوارئ وخدمات طبية أخرى لتوفير الرعاية الصحية والطبية بالمدينة.

وتابع الجهاز أن هناك عددًا من الوحدات الصحية تعمل حاليًا في مناطق ابني بيتك ومشروعات الإسكان الاجتماعي تابعة لوزارة الصحة تخدم المناطق. 
يذكر أن الجهاز قد أعلن عن إنشاء مستشفى عام مركزي بامتداد طريق زويل غرب ابني بيتك، 5 بتكلفة مليار جنيه وفور الانتهاء من إجراءات الإنشاء وتشطيب المبني سيتم تسليمه لوزارة الصحة لتجهيزه وتشغيله.

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التخصصات المختلفة الاولى بالرعاية الإسكان الاجتماعى الاجتماعية الرعاية الصحية والطبية الرعاية الصحي الرعاية الاجتماعية المهندس محمد مصطفى الرعاية الصحية

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