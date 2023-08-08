مدرب الهلال: جاهزون للتعامل مع جميع سيناريوهات مباراة الشباب والنهائي هدفنا

تحدث جورجي خيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام مواطنه الشباب، في البطولة العربية للأندية.

مدرب الهلال: جاهزون للتعامل مع جميع سيناريوهات المباراة.. واللقب هدفنا

وقال خيسوس على هامش المؤتمر الصحفي الخاصة بالمباراة: "نعرف كل كبيرة وصغيرة عن المنافس فضلا عن نقاط القوة والضعف لديه".

وأضاف: "وضعنا الخطة المناسبة لمواجهته، فهو من أفضل الفرق دفاعيا التي تؤدي بشكل مميز، جميع سيناريوهات المباراة أمامنا ونحن جاهزون للتعامل معها".

وواصل خيسوس:" الهلال اعتاد على الوصول إلى المباريات النهائية خلال السنوات الأخيرة، ونمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع أصعب المواقف".

وأكمل:" هدفنا ليس خطف بطاقة النهائي فقط، طموحاتنا حصد اللقب، وصول 3 فرق سعودية من أصل 4 بالمربع الذهبي، يعكس مدى تقدم كرة القدم السعودية مؤخرا".

وأختتم قائلا:" سنقف على التشكيل المناسب للمباراة عقب نهاية مران اليوم، ربما نجري بعض التعديلات البسيطة مقارنة بتشكيل لقاء الاتحاد في المرحلة الماضية".

موعد مباراة الهلال السعودي ومواطنه الشباب بالبطولة العربية

ومن المقرر أن تختتم غدا الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية، بمواجهة قوية للغاية تجمع بين الهلال السعودي ومواطنه الشباب، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC HD السعودية، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية 2023".

وكان الهلال تمكن من خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي بكأس الملك سلمان للأندية، وذلك على حساب فريق اتحاد جدة بنتيجة 3/1، بينما أطاح مواطنه الشباب بالوحدة الإماراتي عن طريق ضربات الجزاء 5/4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد المباراة النهائية بالبطولة العربية للأندية "2023"

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة العربية للأندية "2023"، في تمام التاسعة مساء السبت القادم الموافق 12 أغسطس الجاري.