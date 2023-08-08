الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات لـ"تموين مطروح" لمراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تواصل محافظة مطروح، جهود مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع أي تجاوزات. 


ونفذت مديرية التموين بمطروح، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارتي الرقابة والتجارة الداخلية ومديرية الصحة، حملات ضد الغش التجاري ومصانع بير السلم حيث تم ضبط مصنع آخر خلال ٤٨ ساعة لإعادة تعبئة زجاجات المياه المعدنية المستخدمة بدون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية. 

 

وأوضحت مدير مديرية التموين، أنه تم ضبط إحدى المنشآت التي تعمل بدون ترخيص وهي عبارة عن بدروم بعمارة بطريق القصر تقوم بإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها مرة أخرى لجمهور المستهلكين بغرض التربح غيرالمشروع. 

وأفادت تقارير مديرية الصحة، بأن الماء المستخدم في تعبئة الزجاجات غير صالح للشرب لوجود فطريات به وشوائب كثيرة به بالإضافة إلى الحالة السيئة للمكان الذي تتم تعبئة الزجاجات الفارغة فيه. 


وأكدت أنه تم التحفظ على المكان وجالونات المياه المعبأة والمعدة للتوزيع على المحلات وتم تحرير محضر بالواقعة  ضد المخالفين وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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التربح الغير مشروع المياه المعدنية تموين مطروح زجاجات المياة المعدنية محافظة مطروح مراقبة الاسواق مديرية الصحة بمطروح

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