محافظ دمياط تتابع الأعمال الإنشائية بمبنى الوحدة المحلية لـ"عزبة البرج"

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الثلاثاء، بمتابعة الأعمال الإنشائية بمبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج والتى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، حيث اطلعت خلال زيارتها للموقع الذى تبلغ مساحته ٢٤٥٧ متر مربع، على الموقف التنفيذى للمبنى على مساحة ١٤٧٠متر مربع، ليتضمن جراج ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارات والأقسام المختلفة، كما ناقشت المراحل المقبلة للمشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل.

وتابعت محافظ دمياط، الأعمال الأولية لخطة الرصف بالأسفلت بعدد 3 شوارع بمدينة كفر البطيخ، وذلك خلال جولة ميدانية أجرتها اليوم الثلاثاء، حيث تفقدت شوارع القدس والجمهورية والمحجوب بالمدينة، واطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال لرصف تلك الشوارع وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، وتجرى من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

كما اطلعت خلال الجولة على محاور الخطة ومراحلها والتى تتضمن أعمال إحلال شبكات المرافق والكهرباء والإنارة وإنشاء أرصفة جانبية وبالوعات لصرف مياه الأمطار ووضع طبقة الأساس تمهيدًا للرصف بالأسفلت.

وشددت على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لرفع كفاءة الطرق بتلك الشوارع، والالتزام أيضًا بالجداول الزمنية لمراحل المشروع، موجهة برفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع الجمهورية ورفع المخلفات الناتجة عن الأعمال بشكل دوري.