محافظ قنا: تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادى الجديد لأصحاب شوادر وسط المدينة

استجابةً لمطالب أعضاء مجلس النواب، ومراعاةً للظروف الاجتماعية، وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادى الجديد إلى أصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط المدينة.

جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والنائب خالد خلف الله، والنائب سيد المنوفى، عضوي مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالمدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي، مقام على مساحة 4 أفدنة، ويضم 61 باكية بمساحة 300 متر تقريبًا لكل منها، تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما سيضم الشادر مبنى إداريًا ومسجدًا وكافتيريا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل جميع التجار الذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، وسيتم توقيع عقود إيجارية طبقًا للقانون ووفقًا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة، وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام داخل مدينة نجع حمادى، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتًا إلى أن الشادر يشمل جميع المرافق اللازمة.