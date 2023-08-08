طلاب جامعة الأقصر يشاركون بالملتقي القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، شارك طلاب وطالبات جامعة الأقصر من ذوى الهمم في الملتقي القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف2"، بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبمشاركة 200طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

ويشارك طلاب جامعة الأقصر، فى الأنشطة الطلابية المتنوعة رياضية، وثقافية، وفنية، وغيرها من الأنشطة، مع زيارة ميدانية للمتحف القومى للحضارات، وحضور العديد من المحاضرات المتميزة عن الأنشطة الطلابية ودورها في تشكيل الوعى لدى الطلاب ذوي القدرات الفائقة، والمشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، ووسيطة الخطاب الدينى، ومحاربة السلوكيات غير السوية، وغيرها من المحاضرات المهمة والفعالة للطلاب.

ويهدف الملتقى لدعم ذوي القدرات الفائقة وتمكينهم ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعى.

وجرى اختيار الطلاب المشاركين في الفعاليات برعاية الأستاذة الدكتورة ليلة يوسف حميد، عميد كلية الألسن، مدير مركز خدمة طلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، ومتابعة الدكتورة إلهام على عيسى مستشار رئيس الجامعة لذوى الهمم، نائب مدير مركز خدمة طلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، وإشراف الدكتور نجوى إسماعيل، ومتابعة الدكتور وائل الصغير، مدير رعاية شباب المركزية، والأستاذ محمد النوبى.

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