الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 فى انقلاب تريلا على الطريق الإقليمى

حادث
حادث

أصيب 3 بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا بالطريق الإقليمي القادم من العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا بالطريق الإقليمي القادم من العاشر من رمضان في اتجاه كارتة سيارات بلبيس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كدمات وسحجات حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا العاشر من رمضان الشرقية مستشفى الزقازيق الجامعى

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