إصابة 3 فى انقلاب تريلا على الطريق الإقليمى

أصيب 3 بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا بالطريق الإقليمي القادم من العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا بالطريق الإقليمي القادم من العاشر من رمضان في اتجاه كارتة سيارات بلبيس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.