تفاصيل حبس متهمين جمعوا 9 ملايين جنيه من تجارة العملة

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم، حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية.



وتبين أن المتهمين مارسوا الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وبيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء.

وكشفت تحقيقات النيابة أن تلك المخالفات جمعت لهم مبالغ مالية تصل لمبلغ 9 ملايين جنيه مصري عقب تجميع الريالات والدولارات السعودية.