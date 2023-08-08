التعليم العالى: لا نريد بحثًا علميًا للترقيات ويُركن على الرف ويجب تحويله لمنتج

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يريد التحول من فكرة البحث العلمى للترقيات والنشر العلمى فقط، ولكن نرغب فى التحول إلى البحث العلمى لمنتج وابتكار يدعم الصناعة والاقتصاد الوطنى، ويساعد على التصدير، متابعًا، فى حديثه مع علماء مصر المتميزين: «علينا واجب كبير فى تحقيق هذه الرؤية، ولا نريد بحثًا علميًا يتركن على الرف».

وأضاف الدكتور أيمن عاشور، خلال كلمه له بالمؤتمر المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رؤساء الجامعات وممثلى هيئة فولبرايت، أن لدينا رؤية فى النشاط الزراعى والصناعى والتعدين وكل الخدمات والأنشطة الاقتصادية برؤية الدولة 2030، وأصبحت لدينا 7 أقاليم جغرافية تضم مجموعة من الجامعات، وتعكس احتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة لإنتاج بحث علمى واحتياجات كل إقليم واحتياجات الدولة فى الإقليم.

وتابع وزير التعليم العالى أن ذلك فى إطار التكامل مع احتياجات كل إقليم والمؤسسات التعليمية والتكامل مع الشركات العاملة فى الإقليم لتحقيق التكامل بين الأكاديمية والصناعة والبحث العلمى والابتكار وسوق العمل، داعيًا العلماء المتميزين المشاركين بالدخول على التخصصات المتداخلة لتحقيق الدمج بين التخصصات.