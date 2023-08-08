الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالى: لا نريد بحثًا علميًا للترقيات ويُركن على الرف ويجب تحويله لمنتج

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يريد التحول من فكرة البحث العلمى للترقيات والنشر العلمى فقط، ولكن نرغب فى التحول إلى البحث العلمى لمنتج وابتكار يدعم الصناعة والاقتصاد الوطنى، ويساعد على التصدير، متابعًا، فى حديثه مع علماء مصر المتميزين: «علينا واجب كبير فى تحقيق هذه الرؤية، ولا نريد بحثًا علميًا يتركن على الرف».

 

وأضاف الدكتور أيمن عاشور، خلال كلمه له بالمؤتمر المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رؤساء الجامعات وممثلى هيئة فولبرايت، أن لدينا رؤية فى النشاط الزراعى والصناعى والتعدين وكل الخدمات والأنشطة الاقتصادية برؤية الدولة 2030، وأصبحت لدينا 7 أقاليم جغرافية تضم مجموعة من الجامعات، وتعكس احتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة لإنتاج بحث علمى واحتياجات كل إقليم واحتياجات الدولة فى الإقليم.

 

وتابع وزير التعليم العالى أن ذلك فى إطار التكامل مع احتياجات كل إقليم والمؤسسات التعليمية والتكامل مع الشركات العاملة فى الإقليم لتحقيق التكامل بين الأكاديمية والصناعة والبحث العلمى والابتكار وسوق العمل، داعيًا العلماء المتميزين المشاركين بالدخول على التخصصات المتداخلة لتحقيق الدمج بين التخصصات.

احتياجات الدولة اقتصاد الوطنى التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي العاصمة الإدارية الجديد العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

عروس البحيرة تفجّر مفاجأة بشأن اختلاق زوجها "واقعة العضو الذكري" (خاص)

هل يعود داعش إلى سوريا مجددا بعد هجوم الرقة؟ خبير عسكري يجيب (خاص)

30 مليون جنيه تنهى الأزمة.. الزمالك يسجل قائمته الأولى باتحاد الكرة

زوج "رانية" صاحبة منشور “مندوب الشحن”: "ضفرها بمليون واحدة من اللى اتريقوا عليها"

تفاصيل صراع "المالية" والهيئات الاقتصادية على صافي الارباح

لمعت فى "سك على بناتك".. إجلال زكى تحتفل بعيد ميلادها الـ71 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال