الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيليد: ويجورست يقترب من الانتقال لهوفنهايم معارًا لمدة موسم

ويجورست
ويجورست

اقترب المهاجم الهولندي فوتر ويجورست، لاعب فريق بيرنلي، من العودة لبطولة الدوري الألماني.

وسبق أن لعب ويجورست لفريق فولفسبورج في الدوري الألماني في الفترة بين يوليو 018 وحتى يناير 2022.

ووفقًا لما ذكرته مجلة بيلد الألمانية، فإن ويجورست بات قريبًا من العودة للدوري الألماني والانتقال لفريق هوفنهايم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت المجلة أن نادي هوفنهايم يبحث عن مهاجم مناسب لطريقة لعبه منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع أن يوقع ويجورست على عقد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من بيرنلي.

فوتر ويجورست بدأ مسيرته في نادي ديتو تويتيراند الهولندي، وانتقل منه لشباب فريق فيلم تو تيلبورج، ثم انتقل لنادي إيمين، ومنه إلى نادي هركليز ألميلو، قبل الانضمام لصفوف فريق إيه زد ألكمار في صيف عام 2016، ولعب له موسمين قبل الانضمام لنادي فولفسبورج الألماني ثم بعد 4 سنوات انتقل لفريق بيرنلي في يناير من العام الماضي، وقبيل انطلاق الموسم الماضي انضم لفريق بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، ثم لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لمانشستر يونايتد.

فوتر ويجورست ويجورست بيرنلي الدورى الألماني هوفنهايم

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