القناة الأولى توضح عروض وحفلات مهرجان العلمين الجديدة على مدار الأسبوع

أوضح كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى الفضائية المصرية، أهم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال إن مدينة العلمين الجديدة تشهد مسرحًا للعروض المختلفة لفرق الأندر جراوند في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع وليست لها أوقات ثابتة، منوهًا أن إدارة مهرجان العلمين خصصت أماكن محددة لإقامة ذلك النوع من الحفلات الصغيرة بالممشى الجديد أمام الفنادق والأبراج الـ3 حديثا بالعلمين.

وأشار إلى أن فعاليات مهرجان العلمين ما زالت مستمرة، ليشهد الخميس المقبل الموافق 10 أغسطس، حفلًا للموسيقار العالمي عمر خيرت والفنانة كارول سماحة، بالإضافة إلى الفنان بهاء سلطان.