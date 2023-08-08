الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القناة الأولى توضح عروض وحفلات مهرجان العلمين الجديدة على مدار الأسبوع

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أوضح كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى الفضائية المصرية، أهم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال إن مدينة العلمين الجديدة تشهد مسرحًا للعروض المختلفة لفرق الأندر جراوند في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع وليست لها أوقات ثابتة، منوهًا أن إدارة مهرجان العلمين خصصت أماكن محددة لإقامة ذلك النوع من الحفلات الصغيرة بالممشى الجديد أمام الفنادق والأبراج الـ3 حديثا بالعلمين.

وأشار إلى أن فعاليات مهرجان العلمين ما زالت مستمرة، ليشهد الخميس المقبل الموافق 10 أغسطس، حفلًا للموسيقار العالمي عمر خيرت والفنانة كارول سماحة، بالإضافة إلى الفنان بهاء سلطان.

القناة الأولى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة العلمين عمر خيرت كارول سماحة بهاء سلطان

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