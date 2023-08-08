وزير التعليم العالى: نسعى لتحويل البحث العلمى لابتكارات وقادرون على التمويل

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدولة تهدف خلال عام لتحقيق نهوض كبير فى البحث العلمى المصرى، ولديها 500 عالم متميز فى التخصصات المختلفة، وتدعم عمل مشروعات بحثية مشتركة خارج مصر أو دعوة أى باحث متميز من العالم للمشاركة فى مشروع بحثى، كما تهدف إلى ربط البحث العلمى المصرى بالمستوى الدولى، مطالبا العلماء بتحويل البحث إلى ابتكارات تدعم وتخدم الاقتصاد المصرى، فى ظل قدرة الدولة على تمويل هذا المدخل من الوزارة.



وأضاف الدكتور أيمن عاشور، خلال كلمه له بمؤتمر التميز فى البحث العلمى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلى هيئة فولبرايت ورؤساء الجامعات: "لأول مرة نجتمع مع العلماء المتميزين، ونسعى لاستخدام البحث العلمى فى خدمة احتياجات الدولة المصرية، وبالأمس شهدنا توقيع إنشاء أول سيارة كهربائية فى مصر، وستكون متاحة خلال 9 أشهر بصناعة محلية".



وتابع وزير التعليم العالى، أنه تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى أطلقتها الوزارة فى 7 مارس، ومحور الابتكار لربطه بالاقتصاد المصرى وعملنا على تصنيف ستانفورد والريسفير، وحصلت على 11 تخصصًا سنعمل عليها مثل قضايا الغذاء والمناخ والتصنيع وكل الاحتياجات الاساسية للدولة.



وكشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن خطة الوزارة نحو إنتاج المعرفة، لتحقيق رؤية الدولة 2030 فى كل المجالات، مشيرًا إلى أن التعليم العالى أساس وقاطرة التنمية لتحقيق احتياجات الدولة.



وشدد على أن إطلاق مبادرة تكريم للعلماء المتميزين، تكريم ليس بشهادة ولا مقابل مادى، ولكن حتى ينطلق العلماء اكثر بخطط تحتاجها الدولة مع أكبر الباحثين على مستوى العالم فى القضايا التى تخدم رؤية مصر 2030.