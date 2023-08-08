مصدر بالأهلى يكشف موعد أول ظهور لإمام عاشور بالفانلة الحمراء

يسابق إمام عاشور لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، الزمن، لإنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به والتخلص من آثار الإصابة التي يعاني منها منذ أن كان لاعبًا في فريق ميتلاند الدنماركي، حيث تعرض لقطع في وتر العضلة الخلفية في أبريل الماضي.

وينفذ إمام حاليًا برنامجا للتأهيل والعلاج الطبيعي، وقد ظهر في فيديو نشره على صفحته على إنستجرام وهو يؤدي التدريبات في الجيم.

وأكد مصدر مسؤول أن إمام عاشور مستمر في تنفيذ برنامجه العلاجي حتى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، التي تبدأ يوم 24 أغسطس، قبل السفر إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد الخارجي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن إمام عاشور سيكون إحدى أولويات الدكتور تامر أبوالعينين رئيس الجهاز الطبي الجديد، لتحديد موعد انضمامه للتدريبات الجماعية والسفر بصحبة الفريق إلى النمسا.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب اقترب بشدة من المشاركة في التدريبات الجماعية والظهور الأول بالفانلة الحمراء، عقب خضوعه لأشعة وفحوصات جديدة لمعرفة مدى جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

وكان إمام عاشور قد وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة 5 مواسم قادمة كأول صفقة للأحمر في الصيف والتي تعاقد بعدها مع المغربي رضا سليم الوافد الجديد من الجيش الملكي.