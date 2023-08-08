أشرف العشري: السنوات الماضية شهدت طفرة تنموية وأمنية في سيناء

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن التنمية في سيناء نجحت وشهدت صحوة النهضة الشاملة على المستويين الأمني والتنموي، حيث كان خلال الـ 10 سنوات الأخيرة كان هناك درجة كبيرة من الرعاية والاهتمام بسيناء وتوفير كثير من الاستحقاقات ونشر مسارات التنمية، لافتا الانتباه إلى أن سيناء تمثل جزء غاليا من الوطن وشهدت إنجازات عميقة خلال الفترة الماضية لم تشهدها على مدار 50 عاما.

وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن سيناء شهدت حراك بجناحين جناح أمني وجناح تنموي، لافتا الانتباه إلى أن الجناح الأمني تمثل في العملية العسكرية الشاملة في سيناء التي استطاعت أن تلعب دورا كبيرا في القضاء على آفة الإرهاب داخل سيناء وتوفير استحقاقات الأمن والاستقرار بالكامل في كافة ربوع سيناء، رغم التضحيات الجسام والشهداء الذي سقطوا على أرضها.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الجناح التنموي يتمثل في إنفاق الدولة المصرية نحو 700 مليار جنيه على مدار السنوات الـ 8 الماضية، لتوفير عناصر التنمية المستدامة الشاملة في كل مناحي الحياة داخل سيناء، من خلال توفير البنية الأساسية من مدارس ومستشفيات وغيرها في كل ربوع سيناء.