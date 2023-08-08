الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تقترح على وزير العمل إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزير العمل حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة  اليوم الثلاثاء.

وقال "شحاتة"، إن الوزارة حريصة على التواصل مع النواب باعتبارهم شركاء في "الحوار الاجتماعي" في كافة الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج.

واستمع الوزير إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة ومنها إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية" المصرية لسوق العمل بالخارج، تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني، والهجرة، وكذلك حث المُلحقين العمالين التابعين لوزارة العمل بالخارج ،بالإستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها ،للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج..

وأكد الوزير على أن كافة المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج، بالوقوف بجانب أي مصري ،حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج،هدف مستمر من أهداف "الوزارة" لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، وهناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.

من جهتها، أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل ومكاتبها في الخارج، متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الأراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة.

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العلاقات الخارجية النائبة غادة عجمي سوق العمل بالخارج عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية وزير العمل حسن شحاتة وزارتي الطيران المدني

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