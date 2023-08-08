رفعت شكيب: مصر والإمارات نموذج يحتذى به فى العلاقات الثنائية العربية

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جاء في وقت مهم لتبادل وجهات النظر بشأن المنطقة العربية.

وأكد "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، فرصة ذهبية لوضع رؤية مستقبلية للشعوب العربية، وتعزيز مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين لتوسيع آفاق الاستثمار والشراكة الاستراتيجية، خاصة أن الدولتين يجمعهم تاريخ مشترك.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن العلاقات المتبادلة بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به في العلاقات العربية، خاصة وأنها تُشكل دفعة جديدة لمسار العلاقات المشتركة بين البلدين في جميع المجالات، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية في التقدم والبناء والتنمية.

واختتم النائب رفعت شكيب، بجولات رئيس دولة الإمارات بشوارع مدينة العلمين، مؤكدًا أن زيارة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات إلى مصر والتجول في شوارع مدينة العلمين الجديدة دون حراسة، تؤكد أن مصر بلد السلام والأمن والأمان، مشيرًا إلى أهمية اللقاء لضخ دماء جديدة في الشعب العربي لدعم القضايا العربية.