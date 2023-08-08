ONTIME SPORTS تقدم لجمهورها مباراة برشلونة وتوتنهام.. الليلة

حصلت قناة ONTIME SPORTS على حقوق بث مباراة برشلونة وتوتنهام الليلة في إطار مباريات في كأس خوان غامبر والمباريات التحضيرية للموسم الجديد للأنيدة الأوروبية.

مباراة برشلونة وتوتنهام

وأعلنت أون تايم سبورتس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن المباراة حيث كتبت، “انتظرونا والاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة وتوتنهام مع كريم خطاب وضيوف الأستوديو، المحلل الرياضي (أحمد عز) والمحلل الرياضي (تامر بدوي) والمحلل الرياضي (آسر حسين) وتعليق (مؤمن حسن)”.

قنوات نقل مباراة برشلونة وتوتنهام

وتفاعل عدد كبير من متابعي شبكة قنوات أون تايم سبورتس مع الخبر، حيث حرصت القناة مؤخرا على نقل عدد من المباريات للأندية العالمية خلال فترة التحضير لاستقبال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة الثامنة مساء على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.