نكشف شرط بيراميدز للموافقة على رحيل موهبته الموسم المقبل

رفض نادي بيراميدز فكرة بيع محمود صابر لاعب الفريق والمنتخب الأوليمبي لأي ناد محلي بعدما أبدى الزمالك اهتماماً بضم اللاعب في الموسم المقبل.

وجاء قرار بيراميدز بعدم بيع صابر لأي نادي محلي ورحيله للاحتراف الخارجي فقط.

وتألق صابر مع المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا الأخيرة وحجز مكانه في التشكيل المثالي في الأولمبياد مع روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.

ويميل مسؤولو بيراميدز لبقاء صابر في الموسم المقبل وعدم احترافه من الأساس لتحقيق أكبر مكسب فني منه والحاجة إليه مع الفريق.

ويستعد بيراميدز للمرة الأولى في تاربخه للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، في الوقت الذي سيشارك فيه الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.