محمود سعد يستضيف مدحت صالح فى حلقة حوارية من SoldOut على منصة WATCH IT.. غدا

كشفت منصة WATCH IT عن عرض حلقة جديدة من برنامجها الترفيهي الضخم SoldOut، غدا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا ضمن حلقات المحور الحواري بالبرنامج.

ومن المقرر أن تقدم منصة WATCH IT غدًا مفاجأة كبيرة للجمهور من خلال حلقة حوارية للإعلامي الكبير محمود سعد مع النجم الكبير مدحت صالح ويتحدث مدحت عن الكثير من التفاصيل حول حياته الشخصية ومشواره الفني حتى الوصول إلى قمة النجومية وأبرز علاقاته في الوسط الفني.

كانت منصة WATCH IT أعلنت عن أكبر برنامج ترفيهي على مسارح مصر من أعمالها الأصلية والذي يحمل اسم "SoldOut" ابتداءً من ٣ مايو الماضي.

ونشرت المنصة البرومو الدعائي للبرنامج الجديد على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" محدثًا حالة رواج شديدة بين الجمهور المتعطش للأعمال الترفيهية التي تعرض على المسرح.

ويقدم البرنامج الجديد حالة استثنائية من خلال ثلاث نسخ مختلفة التي ستكون من ضمنها جلسة حوارية للإعلامي محمود سعد الذي يستضيف خلالها العديد من الشخصيات الشهيرة للحديث عن أحدث المستجدات في كل الجوانب.

ونسخة أخرى من البرنامج ستتناول عروضًا موسيقية مع أهم مطربي الجيل الحالي أمام الجمهور بطريقة ترفيهية شديدة، كما ستكون هناك نسخة أخرى للنماذج الكوميدية المعتمدة على الاستاند آب كوميدي، حيث يتم تقديم الكثير من النماذج المشهورة في عالم الكوميديا للظهور أمام الجمهور.