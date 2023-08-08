الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يحسم قراره بشأن رحيل شيكابالا الموسم المقبل

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق تجاه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بشأن استمراره من عدمه.

وأكد المصدر أن أوسوريو رافض تماما لفكرة رحيل شيكابالا عن الفريق ومتمسك باستمراره في الموسم المقبل ويعتبره من الأعمدة الأساسية في الفريق.

ويرى أوسوريو أن شيكابالا من العناصر التي لا غنى عنها في الفريق سواء من الناحية الفنية أو خارج الملعب باعتباره قائدا للفريق.

وأوصى أوسوريو بعدم رحيل شيكابالا عن الفريق بل وتمديد التعاقد معه والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقرر الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو كارلوس شيكابالا نادي الزمالك

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