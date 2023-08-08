الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خوفا من إعصار "خانون".. كوريا الجنوبية تخلي أكبر حدث كشافة عالمي

إخلاء موقع الكشافة
إخلاء موقع الكشافة العالمي في كوريا الجنوبية

تعمل كوريا الجنوبية على نشر أكثر من ألف حافلة لنقل 37 ألف كشاف - معظمهم من المراهقين من معظم دول العالم - من المخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية، مع اقتراب إعصار خانون.

وقال وزير الداخلية لي سانغ مين، إن معظم الكشافة المتبقين، الذين يأتون من 156 دولة، سيتم نقلهم من الموقع في مقاطعة بوان الجنوبية الغربية إلى 128 موقع إقامة منتشرة في ثماني مقاطعات ومدن، بما في ذلك العاصمة سيول بداية من صباح اليوم.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فإنه لم يتم الكشف عن المواقع الدقيقة لنقل الكشافة، لكن المسؤولين قالوا سابقًا إنهم يؤمنون أماكن في مراكز التدريب الحكومية والمنشآت التعليمية وكذلك الفنادق.

قال لي "إن الحكومات المحلية تتحقق من نظافة أماكن الإقامة والمراحيض وتستعد للإجراءات الطبية حتى يتمكن المشاركون من الحصول على إقامة آمنة ومريحة بمجرد وصولهم"، مضيفًا أن الكشافة سيواصلون برامج المخيم خلال الخمسة المتبقية أيام الحدث ولكن في أماكن متفرقة.

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إخلاء أكبر موقع للكشافة في العالم

وأضافت الوكالة الأمريكية أن عمليات الإخلاء من موقع المخيم الضخم بدأت في الساعة 9 صباحًا بنقل أول حافلة كتيبة كشافة من تايوان، مع إجلاء باقي المشتركين من الدول الأخرى على مدار اليوم، على 1014 حافلة، وسترافق المشاركين أربع مروحيات للشرطة و 273 سيارة دورية للشرطة، وقال المنظمون إن الموقع لن يستخدم بعد الآن لأي حدث بعد مغادرتهم.

بعد أسبوع من الصراع مع موجة الحر في كوريا الجنوبية، قال أحمد الهنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، في بيان: "هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 100 عام من المخيمات الكشفية العالمية التي نواجه فيها مثل هذه التحديات المعقدة ".

تستوعب قاعدة كامب همفريز، وهي قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية تقع على بعد 70 كيلومترًا (45 ميلًا) جنوب سيئول، بالفعل مئات الكشافة الأمريكيين، الذين تم نقلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تكافح كوريا الجنوبية مع أحد أكثر فصول الصيف حرارة منذ سنوات. 

ولم يؤكد المسؤولون على الفور التقارير التي تفيد بأنه سيتم نقل آلاف الكشافة من السويد والنرويج والدنمارك إلى منشآتها أيضًا، حيث جاء الإعلان عن الإخلاء بعد أن قالت المنظمة العالمية للحركة الكشفية إنها دعت كوريا الجنوبية بسرعة إلى إخراج الكشافة من مسار العاصفة و"توفير جميع الموارد والدعم اللازمين للمشاركين أثناء إقامتهم وحتى عودتهم إلى منازلهم".

وأكدت الوكالة الأمريكية أن العاصفة اتخذت مسارًا متعرجًا غير عادي حول الجزر الجنوبية الغربية لليابان لأكثر من أسبوع، وألقت أمطارًا غزيرة، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطيل الرحلات الجوية وخدمات القطارات. 

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تعرضت لرياح بلغت سرعتها 108 كيلومترات في الساعة (67 ميلا في الساعة) بعد ظهر أمس الاثنين، وكان من المتوقع أن تحافظ على قوتها حيث اجتاحت جزيرة كيوشو الرئيسية في اليابان هذا الأسبوع. 

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كوريا الجنوبية كشاف مخيم كشافة عالمي إعصار خانون

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