الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: اجتماع "لعليا المصرية الأردنية" يجسد قوة التعاون بين البلدين

النائب سيد حنفى
النائب سيد حنفى طه

أشاد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية.

وأكد حنفي  فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، الأهمية الكبرى للقضايا والملفات التى تم طرحها على طاولة اجتماعات اللجنة، والتى سيكون لها دورها الكبير والإيجابي فى دعم التعاون بين مصر والأردن فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها، وبما يتفق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد عضو مجلس النواب بالحرص الكبير من الدولتين على الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة لمواكبة ومتابعة مستجدات العمل المشترك بجميع المجالات وتنفيذ جميع اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وشدد على حرص قيادات البلدين على تذليل أية عقبات تطرأ على مسيرة التعاون بين الدولتين، خاصة بعد الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز والطاقة ومختلف المجالات الاقتصادية الأخرى.

وقال النائب سيد حنفى طه إن المشروع القومى العربى الكبير خط الغاز العربي كان واحد من أهم مخرجات اللجنة العليا لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، مؤكدا على أنه تجسيد لقوة التعاون والتكامل والتنسيق المشترك والقائم بين البلدين.

كما أشاد النائب سيد حنفى طه بالاتفاق بين رئيسي وزراء مصر والأردن على زيادة خط الربط الكهربائي الحالي إلى 2000 ميجا وات ليكون واحداً من اهم المشروعات الكهربائية بين البلدين في مجال تبادل الطاقة.

وأوضح أن مصر والأردن تعملان على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجال التجاري الاستثماري من خلال عمليات التطوير والتوسعة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في زيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة، ما يمثل مكسبا مشتركا للبلدين.

الاقتصاد الدكتور مصطفى مدبولي اللجنة العليا المصرية المصرية الأردنية المشتركة الملك عبد الله الثاني بن الحسين رئيس الوزراء رئاسة الوزراء خط الربط الكهربائي

الأكثر قراءة

عروس البحيرة تفجّر مفاجأة بشأن اختلاق زوجها "واقعة العضو الذكري" (خاص)

مصدر بـ"الكهرباء" لـ"الدستور": انفراجة قريبة فى برنامج تخفيف الأحمال

وزير العدل يسلم القضاة عقود وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أوسوريو يحسم قراره بشأن رحيل شيكابالا الموسم المقبل

الإسكان: ارتفاع تكلفة وحدات سكن لكل المصريين 4.. والوزارة تتحمل فارق السعر

ممرضة تفقأ عين مريضة بـ"سرنجة" في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين