"إيتيدا" تناقش الفرص والتحديات بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس.. غدًا

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ندوة حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس وكيفية الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات، يوم 9 أغسطس عبر الإنترنت، تبدأ الندوة الساعة 12 ظهرًا.

وتناقش الندوة الفرص التي تتيحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس ومخاطرهما، مستهدفة قادة صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما ستبحث في الاستراتيجيات اللازمة لتمكين كبار مسؤولي الخبرة من تحقيق التوازن بين فرص تلك التقنيات ومخاطرها لمساعدة الشركات في مواجهة التحديات غير المسبوقة.

ويُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي (مثل ChatGPT) تقنية تتكون من خوارزميات يمكن الاستفادة منها في إنشاء محتوى جديد، مثل المقاطع الصوتية والأكواد والصور والنصوص وعمليات المحاكاة ومقاطع الفيديو، وفقًا لشركة "ماكنزي" العالمية للاستشارات الإدارية.

وتسهم الابتكارات الحديثة في هذا المجال في إحداث تغيير جذري في طريقة إنشاء المحتوى.

وأما الميتافيرس فهو عالم افتراضي رقمي ثلاثي الأبعاد، يعتمد على الواقع الافتراضي والواقع المعزز وتقنيات الإنترنت وأشباه الموصلات المتقدمة لإتاحة تجارب شخصية وتجارية أقرب إلى الواقع للأشخاص عبر الإنترنت.

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001 لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

ويهدف المركز إلى سد الفجوة بين التكنولوجيات اللازمة للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجيات الحالية، ويلعب دورًا رائدًا في دعم الابتكار وتحسين جودته وكفاءته للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.