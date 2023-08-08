الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استجابة لاستغاثتها.. الأمن يساعد مسنة مريضة محتجزة بمنزلها بالقاهرة

جريدة الدستور

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، لاستغاثة سيدة مسنة عقب احتجازها بمسكنها.

كان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  يفيد باحتجاز سيدة مسنة، داخل الشقة محل سكنها وعدم قدرتها على فتح باب مسكنها نظراً لظروفها الصحية. 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم فتح باب الشقة وتقديم المساعدة للسيدة وتم نقلها للمستشفى لتقديم الرعاية الصحية لها، وتقدمت السيدة بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

مسكن سيدة مسنة باب الشقة الرعاية الصحية
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