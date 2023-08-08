الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 120 طربة حشيش في حملات بالمحافظات

حشيش
حشيش

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط 3 متهمين بحيازة 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، في حملات موسعة.

وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، سلاح أبيض.

أسفرت الجهود عن ضبط شخصين وبحوزتهما كمية لمخدر "الهيروين والأفيون والأيس، وضبط أحد الأشخاص وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام.

وضبط مسجل خطر وبحوزته كمية لمخدرى الهيروين والأيس "الشابو، سلاح أبيض، وضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية لمخدر الهيروين.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حملات موسعة طربة لمخدر الحشيش وزارة الداخلية مكافحة المخدرات
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