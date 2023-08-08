الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار.

أكدت تحريات مباحث الجمالية قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه.

وعُثر بداخل المخزن على 21 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,100,000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الالعاب النارية ضبط الاتجار مباحث القاهرة المباحث الجنائية
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