الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أستراليا تستخدم مصطلح الأراضى الفلسطينية المحتلة وتعتبر المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية

أستراليا
أستراليا

أعلنت أستراليا، الثلاثاء، أنها ستستخدم مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في أدبياتها كافة.

جاء هذا وفقًا لما أعلنته وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم، أمام البرلمان الأسترالي.

وقالت وونج إن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.

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الخارجية الفلسطينية ترحب بالخطوة الأسترالية 

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.

كما أعربت الخارجية الفلسطينية عن أملها بسرعة اتخاذ هذا القرار، انسجامًا مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضًا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

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أستراليا الفلسطينية الأراضي المستعمرات الإسرائيلية
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