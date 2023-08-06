الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العالول يبحث مع السفير المصرى لدى فلسطين انتهاكات الاحتلال والمستوطنين

العالول والسفير المصري
العالول والسفير المصري لدي فلسطين

بحث نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الأحد، مع السفير المصرى لدى دولة فلسطين، إيهاب سليمان، الأوضاع السياسية التي تمر بها فلسطين، وخاصة الهجمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من جرائم يرتكبها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

ووصف العالول خلال لقاء السفير سليمان في مكتبه اليوم، الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية بغير المسبوقة، وما يرافق ذلك من ممارسات الاحتلال التهويدية والاستفزازية واعتداءاته في مدينة القدس بحق مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، وما تشهده المدينة من ممارسات وسياسات تهويديه خطيرة تغير واقع المدينة وطابعها، وما تفرضه هذه السياسات من تشديد وتضييق للخناق على حياة المواطنين الفلسطينيين هناك.

وشدد العالول على تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بكامل الحقوق الفلسطينية المتعلقة بضرورة مواصلة النضال والصمود حتى إنجاز الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، أكد السفير سليمان، دعم بلاده الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، كما أكد استمرار دور مصر فيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، بهدف ضمان الوحدة الوطنية الفلسطينية.

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