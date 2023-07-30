الأحد 30 يوليو 2023
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خبير بالشئون العربية: اجتماع فصائل فلسطين اليوم يؤكد دور مصر المحورى لدعم القضية

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة

علق الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة الخبير في الشئون العربية، على اجتماع الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية، مؤكدا أنها فرصة مهمة تحتضنها مصر لإعادة القضية الفلسطينية إلى الأضواء، وإلى مكانتها اللائقة على المستويين العربي والدولي.

وأضاف خلال مداخة ببرنامج "ملف اليوم" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع اليوم أرسل 3 رسائل مهمة، الأولى التفافها حول القيادة الشرعية لها المتمثلة في الرئيس عباس أبومازن، والرسالة الثانية أن الفصائل الفلسطينية تستطيع أن تجتمع وتتفق لإيصال رسائل خاصة للحكومة الإسرائيلية الحالية التي توصف بأنها الأكثر تطرفًا والأكثر عنفًا.

وعن الرسالة الثالثة، أوضح أبوشامة، أنها هي الدور المحوري لمصر الذي يتأكد مع كل أزمة تجتاح الداخل الفلسطيني أو أي مشكلة تتعلق بالقضية الفلسطينية، فمصر جهزت لهذا الاجتماع بشكل جدي، وأيًا كانت النتائج التي تخرج منه فإنه يعتبر خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى.

وأكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة الخبير في الشئون العربية، أن الواقع الفلسطيني يستدعي تحالفا وتوحيدا في الرؤى ومزيدا من الحوار، قائلا: "لذلك أثمن القرار بتشكيل لجنة للحوار لأنه السبيل الوحيد لوجود تفاهمات حول رؤية وطنية وأجندة موحدة سواء للمقاومة الشعبية أو تأسيس حكومة وطنية منتخبة".

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