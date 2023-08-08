سماء الأقصر تشهد تحليق 34 رحلة بالون

حلقت في سماء الأقصر 34 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 640 سائحا من حول العالم، اليوم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم، من أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر.

وتشهد مدينة الأقصر منذ بداية الموسم السياحي استمتاع السائحين عبر رحلات البالون الطائر، ومن ارتفاع 1500 قدم بسماء الأقصر، ولمدة 45 دقيقة، بمعالم المدينة السياحية من معابد وآثار، والطبيعة من خضرة ونيل وجبل، فضلًا عن مشاهدة اللحظات الأولى لمشهد شروق الشمس الساحر، مما يسهم في الإقبال الكبير من السائحين على رحلات البالون الطائر والتي جعلها الزائرون على رأس أجندتهم السياحية في زيارة المدينة، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون، والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبا.

يذكر أن محافظة الأقصر رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي قارب على 45 درجة مئوية، تستقبل أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى إنعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.