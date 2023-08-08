الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سماء الأقصر تشهد تحليق 34 رحلة بالون

ارشيفية
ارشيفية

حلقت في سماء الأقصر 34 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 640 سائحا من حول العالم، اليوم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم، من أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر.

وتشهد مدينة الأقصر منذ بداية الموسم السياحي استمتاع السائحين عبر رحلات البالون الطائر، ومن ارتفاع 1500 قدم بسماء الأقصر، ولمدة 45 دقيقة، بمعالم المدينة السياحية من معابد وآثار، والطبيعة من خضرة ونيل وجبل، فضلًا عن مشاهدة اللحظات الأولى لمشهد شروق الشمس الساحر، مما يسهم في الإقبال الكبير من السائحين على رحلات البالون الطائر والتي جعلها الزائرون على رأس أجندتهم السياحية في زيارة المدينة، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون، والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبا.

يذكر أن محافظة الأقصر رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي قارب على 45 درجة مئوية، تستقبل أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى إنعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

بالون الاقصر محافظة الأقصر أرض المطار سماء الأقصر البر الغربي
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح فى الاتحاد السعودى؟ ستيفن جيرارد يعلّق

إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

65 جنيهاً رسوم شهادة النجاح بالثانوية العامة

"محمد نور".. أول أسيوطي يدخل موسوعة جينيس في لعبة تسلق الجبال

إزالة 19 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟