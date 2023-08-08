الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

برعاية الأنبا باسيليوس.. كنيسة القديسة ريتا بطوه تنظم مؤتمرا للشباب والخدام

كنيسة
كنيسة

نظّمت كنيسة القديسة ريتا للأقباط، بطوّه، برعاية الأب رافائيل فوزي، راعي الكنيسة، بالتّعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، مؤتمرًا للشّباب، والخدّام، تحت رعاية نّيافة الأنبا باسيليوس مُطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

و تضمن موضوع التّكوين مقدّمات الكتاب المقدّس،و قام بالتّكوين الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

في سياق آخر، ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بجاهين.

شارك في الصلاة الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، والشماس نادر ماهر، و ألقى المطران عظة الاحتفال بعنوان "الفرق بين الطعام الجسدي والطعام الروحي".

وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع راعي الإيبارشية بالمحتفى بهم، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة بجميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

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