محمد صلاح فى الاتحاد السعودى؟ ستيفن جيرارد يعلّق

علّق ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، على إمكانية انضمام محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي للدوري السعودي.

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق عن تقدم إدارة نادي اتحاد جدة بعرض لنظيرتها في ليفربول من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في عقد بلغت قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حصول صلاح على راتب قدره 90 مليون يورو سنويًا. طالع التفاصيل كاملة هنا.

وقال جيرارد في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح لاعبي المفضل وأنا أحب ليفربول ولهذا أمنيتي هي أن يستمر مع الفريق ولا أتمنى رؤيته في الدوري السعودي".

وأضاف: "التفكير في ضم محمد صلاح للدوري السعودي يجب أن يكون بعد تحقيقه عدة ألقاب للدوري الإنجليزي ودوري الأبطال مع الريدز، وقتها فقط يمكن التفكير في ضمه".

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انتقاله من فريق روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وحقق العديد من الأرقام القياسية مع النادي بالإضافة إلى فوزه بلقب الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وبطولتي كأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، كما حقق لقب هداف الدوري الانجليزي 3 مرات.