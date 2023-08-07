مسئولو اتحاد جدة يعودون من إنجلترا بعد التفاوض مع ليفربول للتعاقد مع "صلاح"

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن مسئولي اتحاد جدة السعودي تواجدوا في إنجلترا للتفاوض مع ليفربول، للتعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت تقدم الاتحاد بعرض لضم محمد صلاح مقابل راتب سنوي يُقدر بـ 90 مليون يورو، مع تجهيز عرض للتعاقد معه من ليفربول مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ونفى الكولومبي رامي عباس وكيل صلاح، إمكانية انتقال اللاعب إلى الاتحاد، مشددًا على التزامه بعقده مع ليفربول الذي وقعه الصيف الماضي، ويمتد حتى صيف عام 2025.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد برفقة الرئيس التنفيذي عبدالوهاب عابد، عادا من رحلة إلى إنجلترا، بعد التفاوض مع مسئولي ليفربول ومعرفة مطالب النادي، قبل إتمام التعاقد مع صلاح أو صرف النظر عن الصفقة بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أنه حال فشل التعاقد مع صلاح، فإن نادي الاتحاد سيفتح ملفات نجوم عالميين متاحين لدعم صفوف الفريق قبيل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

وقال رامي عباس عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، اليوم الإثنين: "لو كنا نفكر في مغادرة نادي ليفربول لما جددنا العقد في الصيف الماضي".

وأضاف رامي عباس: "محمد صلاح لا يزال ملتزمًا مع الريدز".

وودّع فريق اتحاد جدة السعودي بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام الهلال السعودي بنتيجة 1- 3.

يذكر أن محمد صلاح خاض 305 مباريات مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2017، قادمًا من روما الإيطالي، حيث سجل 186 هدفًا وصنع 79 تمريرة حاسمة.