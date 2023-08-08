"الأرصاد" تبشّر بـ"جو لطيف" حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بعد أن أحكم منخفض الهند الموسمى سيطرته على البلاد خلال الفترة الماضية وعمل على رفع درجات الحرارة، تأتى الانفراجة خلال الأيام القادمة مع تقدم مرتفع العروض الوسطى.

وأضافت هيئة الأرصاد أن منخفض العروض الوسطى يجلب معه رياحاً شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء على أغلب الأنحاء كما يصاحبه نشاط للرياح التى تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل، وتستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل والوادى الجديد ، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر والوادى الجديد، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 31 درجة.