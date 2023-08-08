الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يناقش مع وزير الصحة الاحتياجات الطبية لمستشفى حميات منوف

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمناقشة وبحث الاحتياجات الطبية الخاصة بالمواطنين بدائرة (منوف – سرس الليان – السادات)، مشيرا إلى أن مستشفى حميات منوف والمركز الصحى بكفر داود بالسادات بحاجة إلى بعض الأجهزة والمعدات الطبية للحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن المرضى، مضيفاً أن مستشفى حميات منوف يخدم أكثر من نصف مليون نسمة ويتردد عليه المرضى من محافظتى المنوفية والبحيرة.

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن الدكتور وزير الصحة والسكان وجه خلال اللقاء بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفى حميات منوف وللمركز الصحى بكفر داود، مشيراً إلى أنه تم عرض الاحتياجات الطبية للمستشفى والتي تمثلت في: عدد 15 سرير عناية مركزة، و15 مونيتورز عناية، 2 جهاز صدمات لاستكمال قسم العناية بمستشفى حمايات منوف الذى يسع لعدد 35 سرير رعاية ويعمل به حالياً 12 سرير فقط، كما أن المركز الصحى يحتاج إلى  جهاز DC shock، وجهاز موجات صوتية وجهاز ليزر خاص بالعلاج الطبيعي، وجهاز تعقيم Class B، وكرسى أسنان، وكراسى متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الهمم، وجهاز كيميا وصورة دم خاص بالعمل، Rotary files.

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