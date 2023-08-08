إحباط تهريب قطع من عاج سن الفيل في مطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من إحباط تهريب قطع من العاج المحظور تداوله عالميًا بحوزة راكب.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

أسفر عن ذلك ضبط قطع من العاج - سن الفيل- بوزن ١٦ كيلو جرام ، المحظور حيازته وتداوله طبقا للقرار الوزاري رقم ١١٥٠ لسنة ١٩٩٩ المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.