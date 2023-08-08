تفاصيل اجتماع "الخطيب" مع خالد بيبو لحسم ملف معسكر الإعداد ولائحة الفريق

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الفريق الأول، جلسة خاصة مع خالد بيبو مدير الكرة خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل حسم الملفات مثل معسكر الفريق الذى يجب تحديد موقفه بشكل نهائي.

وناقش الخطيب مع مدير الكرة الجديد التصور النهائي للائحة الموسم الجديد وأيضا ملاحظاته على الملفات التي حصل عليها من قبل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة أكدت أن قرار رحيل سيد عبدالحفيظ ليس مرتبطا بموقف معين أو أخطاء إدارية كما تحدث البعض ولكنه رؤية للجنة التخطيط وشركة الكرة فى إيجاد كوادر جديدة تمنح فرصة للاختيار فى أى وقت.

وأكد المصدر أن الدفع بخالد بيبو فى منصب مدير الكرة وتصعيد وليد سليمان ليكون مديراً لقطاع الناشئين باعتبارهما كوادر فى الأساس يتم إعدادها للمرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن ما يتردد عن طلب حسام غالى عضو مجلس الإدارة رحيل سيد عبدالحفيظ غير صحيح ودائماً ما يقال هذا الكلام لكن الأمور فى الأهلى لا تسير بشكل فردى.